Брюссель, , 14:39 — REGNUM Вспышка коронавируса испытывает Североатлантический альянс на прочность, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, представляя свой ежегодный доклад о состоянии военного блока за 2019 год.

«Пандемия (коронавируса) испытывает НАТО на прочность, но мы победим ее», — сказал Столтенберг.

По его словам, у некоторых сотрудников альянса был обнаружен коронавирус, некоторые учения были модифицированы или отменены.

Как сообщало ИА REGNUM, минобороны США из-за пандемии коронавируса остановило процесс переброски военнослужащих на территорию Европы для участия в военных учениях Defender Europe. Решение распространяется также и на переброску боевой техники.

Читайте также: Из-за коронавируса учения НАТО в Прибалтике оказались под угрозой срыва