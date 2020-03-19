Санкт-Петербург, , 14:37 — REGNUM Власти Ленинградской области снизили предельную численность людей на мероприятиях, разрешенных в период особых мер по коронавирусу. Вместо ранее установленной квоты 300 человек собираться в регионе теперь можно не более 100 людям на одной локации.

Эти меры направлены для нераспространения нового вида коронавируса на территории региона, говорится в постановлении правительства региона.

Теперь, мероприятия, которые собирают более 100 человек запрещены.

Кроме того, администрация региона временно приостановила предоставление социальных услуг в виде спортивных досуговых, экскурсионных и каких-либо других мероприятий и групповых занятий.

Помимо этого, все рабочие и учебные процессы в регионе должны проходить дистанционно.

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