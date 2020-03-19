Москва, , 14:34 — REGNUM Служители Фемиды приступают к рассмотрению уголовного дела гражданина США Пола Уилана, который обвиняется в шпионаже. Как сообщил адвокат подозреваемого Владимир Жеребенков, предварительные слушания назначены на 23 марта.

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По словам адвоката, заседание Московского городского суда пройдет в закрытом режиме в связи с секретностью дела.

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Как сообщало ИА REGNUM, Пол Уилан был задержан в Москве в конце 2018 года по обвинению в шпионаже. У него изъяли флешку со сведениями, составляющими государственную тайну. По решению суда гражданин США, Ирландии и Канады, а также подданный Великобритании Уилан был помещен под арест.