, 15:17 — REGNUM В организации ветеранов Отечественной войны Абхазии 1992−1993 годов «Аруаа» указали, что среди задержанных в связи со стрельбой по сотрудникам милиции был активный член оппозиционной партии «Амцахара». Это заявление 19 марта опубликовало ИА «Апсныпресс».

В публичном обращении указывается на то, что член политсовета партии «Амцахара» Мизан Зухба был задержан вместе с вооруженными людьми, которые отрыли огонь по преследовавшим их правоохранителям.

«Вызывает серьезную обеспокоенность нахождение политика, принимавшего активное участие в общественно-политической деятельности в качестве официального лица политической партии, в составе вооруженной группы лиц, которая открыла огонь по сотрудникам милиции, сожгла угнанный автомобиль, а также пыталась замаскировать имеющееся при себе оружие», — говорится в публичном обращении «Аруаа».

Как сообщало ИА REGNUM, указанный случай произошел в Сухуме 16 марта. Согласно данным МВД Абхазии, правоохранители пытались остановить легковой автомобиль без госномеров. Водитель не подчинился требованиями милиции, а когда началась погоня, находившееся там лица начали стрельбу по сотрудникам МВД.

В результате действий полиции столицы были задержаны четверо мужчин, среди которых оказался Зухба.