Сеул, , 14:33 — REGNUM Южная Корея импортировала из Мьянмы 80 тыс. хирургических халатов, сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, халаты были доставлены утром 19 марта двумя самолётами ВВС Южной Кореи (Lockheed C-130 J), вылетевших из аэропорта Кимхэ 18 марта.

Отмечается, что данные халаты были произведены южнокорейской компанией, чьи заводы расположены в Мьянме.

Известно, что данные средства защиты будут доставлены в медицинские учреждения по всей стране, включая Тэгу и провинцию Кёнсан-Пукто, где была зафиксирована вспышка коронавируса.

Первоначально правительство Южной Кореи намеревалось импортировать маски гражданским самолётом, летящим через Бангкок (Таиланд), однако эту идею отклонили поскольку период доставки растянулся бы на две недели.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявили 152 новых случая заражения коронавирусом, 97 из которых пришлись на город Тэгу. Общее число заболевших увеличилось до 8565 человек.