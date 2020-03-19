Джакарта, 19 марта 2020, 14:24 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди выразила соболезнования правительству Ирана в связи с высокими случаями распространения коронавируса в стране, сообщает Kompas.
Глава МИД Индонезии связалась по телефону с министром иностранных дел Ирана.
Ретно Марсуди также подчеркнул важность международного сотрудничества в борьбе с Covid-19.
Основываясь на данных Johns Hopkins Universty, в настоящее время число положительных случаев коронавируса в Иране достигло 17 361. Иран занимает третье место после Китая и Италии.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан заявил, что правительство откроет возможности для импорта газа, если цены будут дешевле.
Читайте ранее в этом сюжете: Власти Индонезии откроют возможности для импорта газа