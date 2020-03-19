Минск, , 14:19 — REGNUM Две студентки Минского государственного лингвистического университета провели акцию с раздачей одноразовых масок с надписью «Ха-ха я тут умру» около входа в учебное заведение. Об эффективности акции сообщает американское «Радио «Свобода» (иностранный агент в России).

Студентки МГЛУ Елизавета Прокопчик и Анастасия Сахарчук раздавали одноразовые маски и призывали присоединиться к студенческой забастовке, а также поддержать требование ввести карантин в белорусских вузах. По их словам, они призвали «не выходить на пары с завтрашнего дня».

«20-го марта начинается всебелорусская студенческая забастовка, — сообщила Прокопчик. — Мы надеемся, что МГЛУ будет здесь хорошим примером».

По её словам, удалось раздать около сотни масок. Американская радиостанция сообщает, что «большинство, почти не останавливаясь и пряча глаза, исчезали в метро».

До этого, по словам Прокопчик, в минском инязе собирали подписи, чтобы организовать дистанционное обучение или разрешить свободное посещение. Собирали несколько групп студентов, однако только одна из них собрала более 400 подписей, сообщила студентка.

«Я считаю, что вводить карантин в университете бессмысленно, — сказала корреспондентке одна из студенток. — Если бы у нас во всей стране ввели карантин, как в Италии или в Китае, тогда бы это имело смысл».

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Анастасия Сахарчук сообщила, что в МГЛУ ещё не самые запуганные студенты. Акцию ради всеобщей студенческой забастовки поддержали молодежные движения «Объединение белорусских студентов» и «Молодёжный блок», сообщила американская радиостанция.

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