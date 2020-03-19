Москва, , 14:13 — REGNUM Госдума ратифицировала дополнительное соглашение между Российской Федерацией и Абхазией о сотрудничестве в области обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями отдельных категорий граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории республики, передает корреспондент ИА REGNUM 19 марта.

Соглашение предусматривает продление на три года — до 31 декабря 2022 года — срока действия соглашения о сотрудничестве в области обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями отдельных категорий граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории республики.