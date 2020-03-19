Село Капустин Яр, Астраханская область, , 14:13 — REGNUM В Астраханской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Красноярского района Нургали Байтемирова, который обвиняется в превышении должностных полномочий. Об этом сообща пресс-служба регионального управления СК РФ.

По версии следствия, в декабре 2013 года в рамках федеральной программы «Переселение граждан из аварийного жилого фонда» муниципалитет купил в селе Маячное квартиру. Затем Байтемиров дал подчиненным незаконное распоряжение подготовить документы для передачи квартиры его знакомой с последующим правом приватизации. При этом жильё женщины не было аварийным.

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Астраханской области. Расследование завершено, дело с обвинительным заключением направили в суд.