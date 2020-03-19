Санкт-Петербург, 19 марта 2020, 14:05 — REGNUM «Партия роста» хотела бы выдвинуть музыканта Сергея Шнурова в петербургский парламент. Как сообщили в партии, федеральный политсовет решил рекомендовать городскому отделению именно эту кандидатуру.
Напомним, довыборы в Заксобрание пройдут 7 июня 2020 года в связи со смертью единоросса Павла Зеленкова в 2019 году.
«Сергей Шнуров действительно пока не подавал документы для регистрации в довыборах в Заксобрание Санкт-Петербурга, но он собирается участвовать в этих выборах», — пояснил председатель «Партии роста» Борис Титов.
Региональное отделение в ближайшее время должно провести общее собрание и затем выдвинуть своего кандидата. При этом в отделении корреспонденту ИА REGNUM не смогли уточнить дату выдвижения, пояснив, что окончательный ответ от Шнурова всё еще ожидается.
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров вступил в «Партию роста» в феврале. На прямой вопрос тогда, будет ли он баллотироваться в Закс или Госдуму, он определенно не ответил.
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Однако, кажется, он всё-таки определился — накануне музыкант опубликовал в своем Instagram очередное стихотворение, начинающееся со строфы:
«Я разучусь ругаться матомИ примирюсь, как мирный атом.Когда я стану депутатом,Другие песни запою».
Это произведение Шнуров сопроводил фотоколлажем себя в виде Иосифа Кобзона, избиравшегося в Госдуму от «Единой России».
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