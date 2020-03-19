Санкт-Петербург, , 14:05 — REGNUM «Партия роста» хотела бы выдвинуть музыканта Сергея Шнурова в петербургский парламент. Как сообщили в партии, федеральный политсовет решил рекомендовать городскому отделению именно эту кандидатуру.

Напомним, довыборы в Заксобрание пройдут 7 июня 2020 года в связи со смертью единоросса Павла Зеленкова в 2019 году.

«Сергей Шнуров действительно пока не подавал документы для регистрации в довыборах в Заксобрание Санкт-Петербурга, но он собирается участвовать в этих выборах», — пояснил председатель «Партии роста» Борис Титов.

Региональное отделение в ближайшее время должно провести общее собрание и затем выдвинуть своего кандидата. При этом в отделении корреспонденту ИА REGNUM не смогли уточнить дату выдвижения, пояснив, что окончательный ответ от Шнурова всё еще ожидается.

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров вступил в «Партию роста» в феврале. На прямой вопрос тогда, будет ли он баллотироваться в Закс или Госдуму, он определенно не ответил.

Читайте также: Шнуров планирует совмещать творчество с политикой

Однако, кажется, он всё-таки определился — накануне музыкант опубликовал в своем Instagram очередное стихотворение, начинающееся со строфы:

«Я разучусь ругаться матомИ примирюсь, как мирный атом.Когда я стану депутатом,Другие песни запою».

Это произведение Шнуров сопроводил фотоколлажем себя в виде Иосифа Кобзона, избиравшегося в Госдуму от «Единой России».

Читайте также: Шнуров «труп» не оживит: о вступлении шоумена в «Партию роста»

Читайте ранее в этом сюжете: «Я рад, что всем не безразличен»: Шнуров объяснил вступление в партию