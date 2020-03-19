Москва, , 13:57 — REGNUM Законопроект о гарантиях собственникам на обеспечение жилищных прав при изъятии квартиры в доме, признанном аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 19 марта.

Предлагается установить дополнительный критерий определения размера возмещения — сумма компенсации за непроизведенный капитальный ремонт.

Планируется также установить требование к определению размера возмещения: он не может быть ниже средней рыночной стоимости жилого помещения в многоквартирном доме, расположенном в том же населенном пункте, аналогичного по общей площади изымаемому жилому помещению.