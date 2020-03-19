Сухум, , 13:53 — REGNUM Штаб кандидата в президенты Абхазии Адгура Ардзинбы обвинил оппозиционную партию «Амцахара» в давлении на участковые избирательные комиссии (УИК). Это обращение 19 марта опубликовала абхазская «Нужная газета».

«В последние дни в массовом порядке в список членов участковых избирательных комиссий под давлением политической партии «Амцахара» вводятся новые лица, большинство которых являются членами партии «Амцахара» и активными сторонниками кандидата в президенты Аслана Бжании», — говорится обращении.

По данным штаба Ардзинбы, таким образом было выведено из состава комиссии порядка 80 человек, а введено свыше 100.

Как сообщало ИА REGNUM, проведение выборов президента Абазии запланировано на 22 марта. Ардзинба на момент выдвижения в качестве кандидата на пост главы республики занимал должность вице-премьера страны. Бжания является лидером «Блока оппозиционных сил». Третий претендент на президентское кресло — бывший министр внутренних дел страны Леонид Дзапшба.

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