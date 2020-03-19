Екатеринбург, , 14:02 — REGNUM Помощница вице-мэра Екатеринбурга Екатерины Кузёмки могла отказаться от прохождения исследований на коронавирус COVID-19. Об этом сообщают журналисты.

Как передаёт издание «КП-Урал», помощница Юлия Натарова сопровождала чиновницу в её поездке в Италии в феврале 2020 года. Делегация екатеринбургских и свердловских чиновников вернулась из европейской страны в конце февраля, и если Куземка позже обследовалась на коронавирус, то Натарова не стала этого делать.

Помощница заявила журналистам, что не ездила в Италию. Кузёмка же подтвердила факт поездки Натаровой, но подчеркнула, что делегация не находилась в очаге заражения.

«Мы вообще удивились, когда вернулись и узнали, что в Италии эпидемия коронавируса… Более того, по саннормам никто из нас проверяться не был должен», — передаёт издание слова Кузёмки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на двухнедельный карантин был отправлен депутат гордумы Константин Киселёв. Он вернулся из Италии в начале марта 2020 года.

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