Манила, , 13:37 — REGNUM Власти Филиппин временно не будут выдавать иностранцам въездные визы. Такое решение принято на фоне пандемии коронавируса, заявил 19 марта глава МИД страны Теодоро Локсин.

Он уточнил, что распорядился приостановить выдачу виз во всех дипломатических миссиях внутри и за пределами страны. Отменена выдача виз по прибытии.

По данным на 19 марта, на Филиппинах коронавирус нового типа выявлен у 217 человек. Вылечились восемь человек, скончались 17.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории островного государства находятся по меньшей мере 333 российских гражданина. Чрезвычайное положение на Филиппинах объявлено с 16 марта.

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