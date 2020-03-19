Минск, , 13:25 — REGNUM Для подачи документов на приобретение российского гражданства гражданам Украины и Белоруссии не надо будет сдавать экзамен на знание русского языка. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Принятый российским парламентом закон признаёт граждан Белоруссии и Украины носителями русского языка. Текст документа опубликован интернет-порталом правовой информации.

Федеральный закон «О гражданстве РФ» теперь позволяет гражданам Белоруссии и Украины, свободно владеющим русским языком, при личной подаче заявления рассчитывать на упрощённую процедуру принятия в российское гражданство.

Статьёй 331 закона предусмотрено признание носителями русского языка соискателей гражданства Российской Федерации, если они либо их родственники по прямой восходящей линии постоянно проживают в России, или ранее постоянно проживали в России, или проживали на территории, относившейся к Российской империи, или СССР в пределах государственной границы РФ.