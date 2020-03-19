Цхинвал, , 13:27 — REGNUM Новые правила въезда на территорию России в условиях, когда границы страны закрыты из-за вспышки коронавируса COVID-19, объяснят в посольстве РФ в Южной Осетии тем, кто оказался в затруднительном положении в связи со сложившейся ситуацией. Об этом 19 марта сообщает МИД Южной Осетии на своем сайте.

В сообщении говорится, что в адрес внешнеполитического ведомства из российского посольства пришла нота. В ней говорится, что желающие попасть в Россию могут проконсультироваться об этом в диппредставительстве по телефонам +7 (499) 678-12-03 и +7 (495) 578-88-60 .

Как сообщало ИА REGNUM, с 18 марта для иностранцев закрыт въезд в Россию. Исключение составляют дипломаты и члены официальных делегаций, лица, занятые в международных перевозках на всех видах транспорта и те, кому нужно присутствовать на похоронах близких родственников.