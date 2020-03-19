Бишкек, , 13:16 — REGNUM Вернувшиеся из Саудовской Аравии в Киргизию мусульманские паломники крайне недовольны тем, что в аэропорту «Манас» их проверяли на первичные признаки заражения коронавирусной инфекцией. Об этом на пресс-конференции сообщил министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев, передает «Kaktus.media».

По словам главы минздрава, во время проверки они возмущались, заявляя при этом, что «они чистые, потому что приехали из святых мест».

Чолпонбаев отметил, что дежурящие в аэропорту пограничники и медики, несмотря на все увещевания паломников, не отпустили людей до тех пор, пока не провели все необходимые процедуры.

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