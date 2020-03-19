Москва, , 13:16 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон о месте пребывания осужденного, передает корреспондент ИА REGNUM 19 марта.

В случае отсутствия на территории субъекта РФ по месту жительства осужденного к лишению свободы или к принудительным работам либо по месту его осуждения исправительного учреждения соответствующего вида (для осужденных к исправительным работам — исправительного центра) или невозможности размещения осужденного в имеющихся исправительных учреждениях (исправительных центрах) осужденный направляется не в любой субъект РФ, в котором имеются подходящие исправительные учреждения (исправительные центры), а в наиболее близкий регион.

Перевод может быть осуществлен по письменному заявлению осужденного в случае болезни либо для обеспечения его личной безопасности, при реорганизации или ликвидации исправительного центра, при иных исключительных обстоятельствах, препятствующих дальнейшему нахождению осужденного в данном исправительном центре.

Вводится запрет на перевод в другие исправительные учреждения осужденных к лишению свободы, у которых окончание срока наказания может наступить в пути следования при переводе из одного исправительного учреждения в другое.