Москва, , 13:15 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон о возмещении материального ущерба военнослужащими-контрактниками, передает корреспондент ИА REGNUM 19 марта.

Прописывается предоставление возможности военнослужащему, проходящему военную службу по контракту, возместить ущерб с рассрочкой платежа.

Также конкретизируются обстоятельства, позволяющие уменьшить размер взысканий, прописывается, что право уменьшения размера денежных средств, подлежащих взысканию с военнослужащего для возмещения причиненного им ущерба, предоставляется только суду.

Одновременно уточняются размеры ежемесячных денежных удержаний для возмещения причиненного военнослужащим ущерба, а также устанавливается запрет на такие удержания из денежного довольствия, которое выплачивается супруге (супругу) или другим членам семьи военнослужащего, захваченного в плен или в качестве заложника, интернированного в нейтральную страну либо безвестно отсутствующего.