Москва, 19 марта 2020, 13:12 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон, предполагающий смягчение наказания для топ-менеджеров крупных компаний, передает корреспондент ИА REGNUM 19 марта.
Согласно закону, руководители и органы управления организации, зарегистрированной в качестве юрлица, не подлежат уголовной ответственности по ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)» только в силу организационно-штатной структуры и совершения какого-либо преступления в связи с осуществлением ими полномочий. Исключение делается для случаев, когда организация или ее структурное подразделение были заведомо созданы для совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений.