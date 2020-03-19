Вашингтон, , 13:19 — REGNUM Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен возглавит делегацию, которая приедет в Москву 9 мая. Об этом говорится в заявлении американского посла Джона Салливана, которое распространило 19 марта посольство США.

Салливан отметил, что приезд высокопоставленной делегации США будет означать, что в Вашингтоне чтут память о потерях союзников, понесённых в годы Второй мировой войны ради всеобщей безопасности в мире.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президенту США Дональду Трампу и ряду других иностранных лидеров были направлены приглашения посетить Москву 9 мая 2020 года, в день проведения парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Однако сам Трамп в Москву не приедет.

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