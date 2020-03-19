Москва, , 13:10 — REGNUM Законопроект, направленный на вывод из-под уголовной ответственности ввоз в РФ рецептурных препаратов, не зарегистрированных в РФ, намерены внести в Госдуму депутаты фракции КПРФ, передает корреспондент ИА REGNUM 19 марта.

«Мы внесем законопроект, который выведет из-под уголовной ответственности ввоз в Российскую Федерацию и распространение незарегистрированных препаратов, выписанных по рецептам больным, которые нуждаются по жизненным показаниям, а таких сегодня большое количество», — заявил депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный.

Он отметил, что «вроде аккуратно пока в рамках реализации практики уголовных дел до конкретных сроков не довели, но сам факт остается фактом».

Речь идет о препаратах, назначенных консилиумом врачей, подчеркнул парламентарий.

«Готовьте поправки, предлагайте», — отреагировал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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