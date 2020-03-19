Москва, , 13:05 — REGNUM На фоне коронавируса Госдума в третьем чтении приняла закон о государственном регулировании цен на лекарства и медицинские изделия, передает корреспондент ИА REGNUM 19 марта.

Правительство РФ получает право ограничивать цены при возникновении чрезвычайной ситуации, угрозы распространения инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, а также в случаях, если в течение 30 календарных дней подряд на территориях субъектов РФ рост розничных цен на конкретные лекарственные препараты и медизделия составит 30 и более процентов.

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