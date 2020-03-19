Нур-Султан, 19 марта 2020, 13:04 — REGNUM Меры по обеспечению правопорядка в условиях чрезвычайного положения обсудили президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и генеральный прокурор республики Гизат Нурдаулетов, сообщили 19 марта в пресс-службе главы государства.
Глава надзорного ведомства рассказал президенту о мерах, направленных против создания искусственного дефицита средств защиты, распространения недостоверной информации и нарушения режима чрезвычайного положения.
Как сообщало ИА REGNUM, с 16 марта в Казахстане действует чрезвычайное положение в связи с пандемией коронавируса. В Нур-Султане и Алма-Ате ввели карантин.
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