Москва, , 13:01 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон, вводящий штрафы за торговлю фальсифицированными и незарегистрированными в РФ лекарствами и БАДами через интернет и при помощи СМИ, передает корреспондент ИА REGNUM 19 марта. Наказание предполагается, как административное, так и уголовное.

В качестве максимального наказания за уголовно-наказуемое деяние предусмотрено лишение свободы на срок от 4 до 6 лет.

Глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия») пояснил, что разница между составом административного правонарушения и уголовным заключается в стоимости таких лекарственных средств, медицинских изделий и фальсифицированных БАДов, введенных в оборот. Если стоимость до 100 тыс. рублей — наступает административная ответственность, если более — то уголовная.

«Общественная опасность таких правонарушений высока, поскольку может приводить к тяжелым последствиям для жизни и здоровья неограниченного круга лиц», — уточнил Крашенинников.