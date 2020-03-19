Москва, , 12:55 — REGNUM Депутат Госдумы Владимир Синяговский («Единая Россия») назвал не соответствующей действительности распространяемую рядом интернет-ресурсов информацию о его выступлении с критикой президента РФ Владимира Путина и отказе от депутатского мандата, передает корреспондент ИА REGNUM 19 марта.

Парламентарий намерен требовать опровержения этой информации.

По его словам, провокаторы делают информационные вбросы абсурдной информации, чтобы посеять дополнительную смуту.

«Такие «авторы» должны быть наказаны, и я буду добиваться расследования и наказания виновных в распространении фейковых новостей», — заявил Синяговский.

«К президенту нашей страны отношусь с огромным уважением. Продолжаю работу в качестве депутата Госдумы от Туапсинского одномандатного избирательного округа (Краснодарский край)», — отметил парламентарий.