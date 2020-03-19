Бишкек, , 12:54 — REGNUM Граждане Киргизии, заразившиеся коронавирусной инфекцией во время паломничества в Саудовскую Аравию, просят медиков выпустить их из карантина. Об этом на пресс-конференции заявил замминистра здравоохранения Толо Исаков.

По словам замглавы минздрава, инфицированные киргизстанцы ссылаются на то, что у них нет ни высокой температуры, ни кашля.

«Мы действуем четко в рамках алгоритмов, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения», — подчеркнул Исаков.

Читайте также: В районе заражения COVID-19 в Киргизии объявили чрезвычайную ситуацию