Киев, , 12:39 — REGNUM Большую часть действий властей Украины по борьбе с эпидемией можно только похвалить, поддержать и приветствовать, заявил 19 марта украинский политический эксперт Максим Кухар.

Эксперт отмечает, что его «очень приятно удивила» степень решительности, масштаб и скорость принятия решений огромной тяжести.

«Да, с треском рушится уклад жизни миллионов людей и существующие экономические модели. Да, каждый третий пункт — можно было сделать лучше. Но на фоне принимаемых в Украине антикризисных решений за последние 20 лет — мы сейчас видим лучшее», — констатировал Кухар.

Комментируя критические замечания насчет нынешних «карантинных» действий власти, политолог задался неожиданным вопросом — «а если бы Путин год назад отбомбился по нашим миллионникам и промцентрам, а если бы начал наступление по всей границе, это бы что, тоже стало неожиданностью?»

«Да, сейчас на прочность страну испытывает вирус, а не дивизии РФ, но ведь алгоритм действий большинства граждан в обеих случаях не сильно отличается. И здесь уж граждане очень часто оказались не готовы к относительно небольшому изменению окружающей ситуации», — заявил эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что 17 марта правительство Украины серьезно ужесточило принятое 12 марта решение о введении всеукраинского карантина. В частности, в стране введена полная транспортная блокада, работают только продуктовые магазины, аптеки и ведомства, необходимые для поддержания деятельности критической инфраструктуры.