Санкт-Петербург, , 12:41 — REGNUM Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге объявило о приостановлении приема заявлений на получение шенгенских виз из-за угрозы распространения коронавируса COVID-2019. Об этом сообщается на официальной странице генконсульства.

Как говорится в сообщении, в связи со сложившейся ситуацией эпидемии коронавируса Финляндия, наряду со многими другими странами Шенгенской зоны, временно приостанавливает прием новых заявлений на получение визы. Решение вступает в силу в четверг, 19 марта.

«Все уже принятые заявления будут рассмотрены с учетом того, что срок действия визы начнется не ранее 1 мая 2020 года», — говорится в сообщении.

Однако, заявления на получение визы могут приниматься в исключительных случаях у владельцев дипломатических и служебных паспортов, близких родственников граждан Финляндии и лиц, въезжающих в Финляндию на похороны.

«Финляндия также временно приостанавливает прием заявлений на разрешение на пребывание. Прием заявлений на получение виз и разрешений на пребывание приостанавливается до отдельного уведомления», — уточняют в генконсульстве.