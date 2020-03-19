Севастополь, , 12:39 — REGNUM И.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев попросил президента России Владимира Путина помочь исправить ситуацию со статусом жителей осаждённого Севастополя, которых правительство Медведева дважды отказалось признавать ветеранами Великой Отечественной войны. Об этом чиновник заявил 19 марта во время рабочей встречи с главой государства.

«Есть в Севастополе такая категория людей, которые региональным законом Севастополя определена как жители осаждённого Севастополя. Их всего осталось 1217 человек. Это люди, которые во время героической обороны Севастополя с 30 октября 1941 года по 4 июля 1942 года находились фактически в блокадном городе. Они в штольнях, в подвалах работали, перевязывали раненых и так далее», — отметил Развожаев.

Но, по его словам, эти люди сейчас не имеют статуса ветерана войны и получают только меры региональной поддержки.

«Вопрос финансово совершенно незначительный, и людей, конечно же, волнуют даже не столько финансовые меры. Там разово необходимо около 100 миллионов выделить, чтобы компенсировать всё… Но само понимание, что они, жители осаждённого Севастополя, будут считаться ветеранами Великой Отечественной войны, очень важно для этих людей», — подчеркнул Развожаев.

Он также сообщил, что Законодательное собрание Севастополя дважды вносило в Государственную думу соответствующий законопроект, но правительство Медведева его отклоняло.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ пообещал восстановить надбавки к пенсиям всех ветеранов вооружённых сил, которые служили в других странах.