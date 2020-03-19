Севастополь, 19 марта 2020, 12:39 — REGNUM И.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев попросил президента России Владимира Путина помочь исправить ситуацию со статусом жителей осаждённого Севастополя, которых правительство Медведева дважды отказалось признавать ветеранами Великой Отечественной войны. Об этом чиновник заявил 19 марта во время рабочей встречи с главой государства.
Но, по его словам, эти люди сейчас не имеют статуса ветерана войны и получают только меры региональной поддержки.
Он также сообщил, что Законодательное собрание Севастополя дважды вносило в Государственную думу соответствующий законопроект, но правительство Медведева его отклоняло.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ пообещал восстановить надбавки к пенсиям всех ветеранов вооружённых сил, которые служили в других странах.