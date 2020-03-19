Махачкала, , 12:34 — REGNUM Расхождения в наименованиях 93 населенных пунктов Дагестана выявили специалисты в 2019 году. Они содержатся в автоматизированном государственном каталоге географических названий (ГКГН) и реестре административно-территориальных единиц республики, пишет «Молодежь Дагестана».

Вот примеры расхождения названий в ГКГН и дагестанском реестре: Ачису — Ачи-су, Гелли — Гели, Дургели — Доргели, Мачала — Мачада, Сыртыч — Сиртич. Есть и более значительные расхождения: Зориотар — Дучи, Барчхойотар — Ницовкра, Аламише — Эминхюр.

Названия таких населенных пунктов, как Бехвалутчи, Верхнее Ихохвари, Манас, Новое Аргвани, Новое Каракюре, Мирное, Новое, Пригородное, Цухта, Ургула и некоторых других, вовсе отсутствуют в ГКГН.

Дагестанское управление Росреестра направило перечень расхождений в правительство и парламент республики, чтобы они были урегулированы и наименования населенных пунктов применялись единообразно. Изменения по 19 названиям географических объектов уже внесены в государственный каталог, остается проделать эту работу с наименованиями еще 74 населенных пунктов.

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