Токио, , 12:28 — REGNUM Ситуация с угрозой распространения нового типа коронавируса сказалась на графике проведения мероприятий в посольстве России в Японии. Как заявил посол РФ в Токио Михаил Галузин, по этой причину все общественные и культурные мероприятия, включая концерты и выставки, планировавшиеся на территории дипломатического представительства в марте, отменены.

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«Мы были вынуждены отменить планировавшиеся, как минимум, на март массовые мероприятия культурно-гуманитарного плана», — приводит ТАСС слова дипломата.

При этом Галузин не исключил, что запланированные на апрель мероприятия также будут отменены. Он также добавил, что окончательное решение по проведению в мае празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и акции «Бессмертный полк» в посольстве РФ в Японии будет приниматься с учётом ситуации с коронавирусом.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что поссийские и японские учёные совместно разработали высокоточную систему диагностики коронавирусной инфекции COVID-19. Для осуществления экспресс-диагностики вируса требуется до 30 минут. Линейка тест-систем адаптирована как для стационарных лабораторий, так и портативных мини-лабораторий.

Напомним, на сегодняшний день в Японии зарегистрировано свыше 1,6 тыс. человек, у которых нашли коронавирус, из них трое скончались. За поселение сутки 18 марта было выявлено 48 новых случаев заражения COVID-19.