Санкт-Петербург, , 12:28 — REGNUM У госпитализированного с подозрением на коронавирус вице-губернатора Санкт-Петербурга Максима Соколова, который вернулся из зарубежной поездки на отпуск и почувствовал недомогание, новый вид коронавируса COVID-2019 не обнаружен.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом в четверг журналистам заявил другой вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев, отвечающий за здравоохранение.

Максим Соколов вернулся из отпуска 9 марта и сразу же был госпитализирован в инфекционну больницу им. Боткина, он сдал несколько анализов на новый вид коронавирусной инфекции, а также проходит полное медицинское обследование.

«Все, кто общался с ним, находится под наблюдением», — уточнил Эргашев, отметив, что речь идет о близки и знакомых чиновника, среди наблюдаемых других высокопоставленных чиновников нет.

Максим Соколов — бывший министр транспорта РФ. В Смольном он отвечает за инвестиционную и транспортную политику.

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