Сеул, , 12:28 — REGNUM В связи с распространением коронавируса нового типа по миру все больше стран запрещают въезд гражданам Южной Кореи. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По состоянию на 9:00 19 марта сто семьдесят стран мира запретили въезд или усилили иммиграционный контроль в отношении южнокорейцев.

В результате число стран, запрещающих въезд, увеличилось до ста четырнадцати, число стран, которые ввели карантин, — до восемнадцати, а число стран, усиливших карантинный контроль, напротив, до тридцати восьми.

Отметим, что 19 марта посольство США в Сеуле прекратило выдачу новых виз, а 18 марта правительство Южной Кореи повысило уровень опасности поездок по всему миру.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее зафиксировали 152 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших увеличилось до 8565 человек.