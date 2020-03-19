Киев, , 12:03 — REGNUM Китайская сторона предложила Украине предоставить «экстренную гуманитарную помощь» для преодоления коронавируса.

Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль вечером 18 марта.

Соответствующее заявление было сделано по итогам встречи Шмыгаля с послом Китая в Украине Фань Сяньжуном.

В чем может заключаться «экстренная гуманитарная помощь», пресс-служба украинского правительства не уточняет.

Согласно источнику, стороны также обсудили торгово-экономическое сотрудничество между странами и согласовали возобновление работы украинско-китайской межправительственной комиссии.

ИА REGNUM напоминает, что 16 марта президент Зеленский заявил, что на Украину вскоре прибудет большая партия экспресс-тестов для диагностики коронавируса из Китая.

«Мы договорились с Китаем, благодарны им, благодарны отдельно Джеку Ма — он нам помог, профинансировав $80 млн долларов», — объявил президент.