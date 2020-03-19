Анкара, , 12:04 — REGNUM В министерстве обороны Турции сообщили об аресте троих членов Рабочей партии Курдистана (РПК) во время спецоперации на юго-востоке страны. Соответствующее объявление было опубликовано 19 марта на официальной странице ведомства в Twitter.

По данным ведомства, один повстанец покинул свою позицию в Ираке и сдался турецким военным в провинции Ширнак, второй бежал из Сирии.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

Читайте ранее в этом сюжете: Военные Турции в ходе боевых действий в Сирии убили четырех членов РПК