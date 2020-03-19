Амстердам, , 12:00 — REGNUM В ходе состоявшихся вечером 18 марта дебатов подавляющее большинство партий в нижней палате голландского парламента высказало поддержку принимаемым правительством мерам по борьбе с распространением вируса COVID-19. Партия свободы Геерта Вилдерса предложила ввести в стране тотальный карантин (т.н. lockdown), однако это предложение было поддержано только партией Тьерри Боде Форум за демократию.

Лидер партии Демократы 66 Роб Йеттен заявил, что по всей стране уже закрыто множество разных учреждений. По его словам, политики, которые утверждают, что в окружающих странах власти действуют решительнее, вводят население в заблуждение.

Вместе с тем депутатов беспокоят возможности национальной системы здравоохранения и нехватка вспомогательных средств, например медицинских масок.

В дебатах приняло участие ограниченное число депутатов и министров, которые расселись на большом расстоянии друг от друга, чтобы избежать заражения вирусом. Дебаты были на короткое время прерваны после того как министру общественного здоровья Брюинсу стало плохо. После того как он пришёл в себя, министр отправился домой чтобы отдохнуть. Ранее в ходе дебатов министр под давлением оппозиции согласился на конфискацию медицинских масок у производителей и торговцев, поскольку здравоохранение в стране испытывает острую нехватку масок.