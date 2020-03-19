Веллингтон, , 11:59 — REGNUM Власти Новой Зеландии предпринимают дополнительные меры для сдерживания распространения пандемии нового типа коронавируса. Так, с целью борьбы с эпидемией границы страну будут закрыты для всех иностранцев. Об этом сегодня, 19 марта, на пресс-конференции в Веллингтоне сообщила премьер-министр Джасинда Ардерн, пишет агенство Bloomberg.

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Она уточнила, что запрет начнёт действовать с полуночи 20 марта. При этом запрет на въезд на территорию страны не будет распространяться на граждан и постоянных жителей Новой Зеландии, а также их детей. Они смогут беспрепятственно вернуться на родину.

«Несмотря на то, что до настоящего времени не существует никаких свидетельств вспышки заболевания в Новой Зеландии, в других странах по-прежнему наблюдаются значительные вспышки, и это создает очень серьезную опасность для остального мира, в том числе и для Новой Зеландии», — заявила Ардерн.

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Премьер-министр добавила, что правительство страны понимает, что подобное решение «будет иметь дальнейшие последствия для экономики Новой Зеландии».

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в Новой Зеландии количество подтверждённых случаев заражения новым коронавирусом увеличилось до 28. Только за последние сутки 18 марта было выявлено восемь новых заболевших.