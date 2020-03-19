Махачкала, , 11:44 — REGNUM Внутригородские районы Махачкалы могут быть ликвидированы для совершенствования системы управления городом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Народного собрания (парламента) Дагестана по итогам совещания по проблемным вопросам столицы республики.

Председатель комитета парламента по законодательству, законности, государственному строительству и местному самоуправлению Алавудин Мирзабалаев отметил, что в России в настоящее время всего три города поделены на внутригородские районы (еще Самара и Челябинск — прим: ИА REGNUM). Эта форма управления, по его словам, показала свою неэффективность.

Мнение о нецелесообразности деления Махачкалы на внутригородские районы поддержала доцент кафедры конституционного права Даггосуниверситета Татьяна Беджанова. Председатель Народного собрания Хизри Шихсаидов предложил проанализировать опыт работы других регионов и определить наиболее эффективную форму управления городом.

Махачкала и соответствующий ему городской округ в настоящее время делится на три района: Кировский (самый большой по площади), Ленинский и Советский. Статус внутригородских муниципальных образований они получили в апреле 2015 года. У каждого района есть своя администрация и собрание депутатов.