Москва, , 11:40 — REGNUM Депутаты Госдумы от «Единой России» намерены ввести уголовную ответственность за отказ от карантина и побеги из больницы во время эпидемии коронавируса. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 марта, об этом сообщил первый замглавы фракции в Госдуме Андрей Исаев.

«Мы предполагаем установить достаточно большие штрафы и исправительные работы», — заявил Исаев.

Законопроект будет разработан в течение недели.

«Уголовная ответственность должна наступать также в случае возникновении угрозы массового заражения или отравления граждан, создания объективных условий», — добавил он.