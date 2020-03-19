Симферополь, 19 марта 2020, 11:37 — REGNUM Власти Крыма выполняют все социально-экономические поручения президента России. Об этом 19 марта заявил глава Крыма Сергей Аксёнов во время рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба Кремля.
Аксёнов также напомнил, что в апреле Госдума должна рассмотреть ряд законопроектов, которые дают возможность региональным властям заключать контракты с единственным исполнителем.
Как сообщало ИА REGNUM, глава российского государства Владимир Путин прибыл 18 марта в Севастополь на шестую годовщину воссоединения полуострова с Россией.