Симферополь, , 11:37 — REGNUM Власти Крыма выполняют все социально-экономические поручения президента России. Об этом 19 марта заявил глава Крыма Сергей Аксёнов во время рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба Кремля.

«Все поручения, данные на январском совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя, с правительством согласованы, все синхронизируются, находятся в процессе выполнения», — отметил глава РК.

Аксёнов также напомнил, что в апреле Госдума должна рассмотреть ряд законопроектов, которые дают возможность региональным властям заключать контракты с единственным исполнителем.

«Это должно ускорить у нас процессы. Дорожники должны благодаря вашему поручению буквально в первых числах апреля уже выйти на работы», — добавил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, глава российского государства Владимир Путин прибыл 18 марта в Севастополь на шестую годовщину воссоединения полуострова с Россией.