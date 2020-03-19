Париж, , 11:26 — REGNUM Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер назвал «дураками» тех, кто нарушают условия самоизоляции, введенные правительством для ограничения распространения коронавируса в стране, передает BFM TV.

Со времени принятия ограничительных мер во Франции, поездки были ограничены до самого строгого минимума. Жителей призвали оставаться дома. Однако в некоторых местах эти новые правила еще не полностью соблюдаются, несмотря на угрозу штрафа.

Полиция патрулирует улицы, чтобы обеспечить применение ограничительных мер. Более 70 000 проверок было сделано за последние два дня, и было выявлено 4095 нарушений.

«Вы дураки, если нарушаете правила. Вы подвергаете риску свою семью, друзей, медперсонал», — заявил глава МВД страны.

На вопрос о возможном ужесточении мер министр ответил, что целью правительства было «не наказать» французов, а «защитить» их.

«Первое правило — оставаться дома. Это спасает жизни», — подчеркнул Кристоф Кастанер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее многие жители Франции появились у открытых окон, чтобы поаплодировать и воздать должное медицинскому персоналу, который находится на передовой в борьбе с эпидемией коронавируса.

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