Москва, , 11:26 — REGNUM Российские власти будут в режиме онлайн контролировать ситуацию с наличием медицинских масок. Об этом заявил 19 марта премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства РФ.

Он отметил, что объёмы производства медицинских изделий повышенного спроса должны быть увеличены, Минздрав должен определить порядок их ускоренной регистрации. От Минпромторга правительство ждёт новый график выпуска масок и других средств индивидуальной защиты.

Ситуация с наличием таких средств будет отслеживаться в режиме онлайн, для этого создаётся единый информационный центр. Туда поступят сведения по каждому региону.

Он заявил также, что в условиях распространения коронавируса все российские регионы будут получать тест-системы для диагностики. При этом власти намерены контролировать логистику поставок, она должна становиться лучше с каждым днём.

Как сообщало ИА REGNUM, Мишустин подчеркнул, что медучреждения России готовы к разным сценариям развития эпидемиологической ситуации.

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