Москва, , 11:13 — REGNUM Правительство РФ и Банк России намерены и дальше предпринимать необходимые и последовательные действия для минимизации негативного влияния распространения пандемии нового типа коронавируса. Об этом сегодня, 19 марта, в ходе заседания правительства РФ заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

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Он отметил, что целый ряд таких мер уже предпринят. В частности, был создан финансовый резерв в размере 300 млрд рублей, а также гарантийный фонд для реструктуризации кредитов компаний, оказавшихся в сложной ситуации.

«Совместно с Банком России мы будем снижать волатильность финансового рынка, а также принимать дополнительные шаги, которые необходимы для нормализации ситуации», — заверил председатель российского правительства.

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Как сообщало ИА REGNUM, эксперты агентства Bloomberg поставили российский рубль с его вменённой волатильностью с перспективой на три месяца на второе место в списке самых волатильных валют мира по отношению к доллару США. Так, по данным аналитиков, волатильность рубля составляет 24,9%. Опережает его по этому показателю только мексиканское песо с 26,5%.

Напомним, колебания цены рубля усилились на фоне пандемии нового коронавируса, срыва сделки ОПЕК+ и последовавшим за ним обвалом на фондовых рынках.