Тбилиси, , 11:12 — REGNUM В этом году президент Грузии Саломе Зурабишвили свой день рождения, 18 марта, не праздновала, во всяком случае, этот день она провела одна в своей квартире в Тбилиси. Об этом Саломе Зурабишвили заявила в видеообращении к населению страны, которое разместила на своей странице в соцсети Facebook.

Она отметила, что обычно праздновала день рождения вместе с дочерью, которая сейчас находится в США и из-за ситуации с коронавирусом не может приехать в Тбилиси. Сын Саломе Зурабишвили находится во Франции и также не может приехать.

По словам президента, в таком же положении находятся многие граждане Грузии, члены семей которых не могут вернуться на родину из-за введенных по всему миру ограничений.

«Я сочувствую вам и понимаю, что мы должны все это вынести. Это вызов, с которым мы все вместе, хотя дистанционно, должны справиться. Этим обращением я хочу показать пример того, что сегодня я не отмечаю свой день рождения вместе с друзьями. Мы должны понять, что сейчас не время отмечать ни дни рождения, ни поминки и ни свадьбы. Все это нужно отложить на некоторое время, а потом все это отметить уже по-особенному. Но не сегодня! Сегодня мы не должны встречаться с друзьями! Это наше обязательство перед друзьями, чтобы не создавать им угрозы, так как сегодня любой из нас может, и не зная, быть переносчиком вируса. Так что берегите ваших близких, семьи, соседей и всех уроженцев нашей страны. Мы, в первую очередь, я, и вы вместе со мной отвечаем за все это», — подчеркнула президент.

Она предупредила, что последующие дни будут для граждан Грузии еще тяжелее, но выразила уверенность, что они будут вести себя как граждане цивилизованной страны и все вместе сумеют преодолеть этот вызов.

Напомним, что по данным официального сайта по борье с коронавирусом, в Грузии выявлено уже 38 случаев коронавируса, один человек уже признан выздоровевшим. В карантине на данный момент находятся 1344 человека, а 216 пациентов помещены в стационары, где взяты под наблюдение врачей. В связи с распространением вируса Грузия прекратила авиасообщение с целым рядом стран и закрыла границы с соседями.