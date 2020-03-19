Махачкала, , 11:05 — REGNUM Глава Дагестана Владимир Васильев поручил мэру Дагестанских Огней Зейдулле Гашимову освободить занимаемую должность. Об этом руководитель республики заявил накануне, 18 марта, на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

«Я обращаю ваше внимание, Дагестанские Огни — вы работаете плохо. Я в ближайшее время приму решение об укреплении этого участка. Все, заканчивайте с этим, материал подготовьте, я приму завтра решение об освобождении», — цитирует главу Дагестана ТАСС.

Васильев поручил руководителю администрации главы и правительства республики Владимиру Иванову заменить пока мэра до назначения нового главы города. Отметим, что 71-летний Зейдулла Гашимов был избран мэром Дагестанских Огней в октябре 2015 года.

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