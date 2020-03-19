Бердск, Новосибирская область, , 11:02 — REGNUM Мэр Бердска Евгений Шестернин подписал постановление о противодействии завозу и распространению коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Согласно документу, вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, просят сообщить о месте и датах пребывания и возвращения, а при появлении первых симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

Кроме того, им рекомендовано соблюдать режим изоляции на дому.

В мэрии города уточнили, что, по данным на 18 марта, случаев заболевания, вызванных новым коронавирусом, в Бердске не зарегистрировано. Однако в городе находятся 14 человек, прибывшие из стран, неблагополучных по короновирусу, — без признаков инфекции.