Москва, , 10:57 — REGNUM Всем заболевшим коронавирусной инфекцией будет оказана помощь. Об этом 19 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.

«Тем, кто всё-таки заболел, будет оказана всесторонняя необходимая помощь», — сказал он.

По его словам, в России развёрнуто достаточное количество инфекционных коек, достаточно аппаратов искусственной вентиляции лёгких, и при необходимости их число будет увеличено. Также создан запас лекарств и средств защиты.

«Медицинские организации готовы к различным сценариям», — подчеркнул Мишустин.