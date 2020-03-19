Лондон, , 10:59 — REGNUM В связи с ростом числа зараженных коронавирусом в Великобритании, принц Кембриджский Уильям призвал создать фонд для оказания помощи пострадавшим от инфекции, обращение было опубликовано 19 марта на странице в Кенсингтонского дворца в Twitter.

«Желание общественности оказывать помощь, необходимо держать под контролем и направлять наилучшим образом, поэтому создание фонда по чрезвычайным ситуациям крайне важно», — говорится в заявлении.

Принц Уильям также призвал подданных британской короны сплотиться перед угрозой коронавируса, продемонстрировав тем самым лучшие черты национального характера.

Напомним, вспышка коронавируса произошла в китайском Ухане в декабре 2019 года, с тех пор от инфекции скончались около 9 тыс. человек, порядка 150 тыс. человек заразились.

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