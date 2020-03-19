Тихуана, Мексика, , 10:32 — REGNUM Мэр крупнейшего мексиканского города Тихуана, расположенного на границе с США, Артуро Гонсалес призвал жителей страны ограничить поездки в Соединенные Штаты в связи с угрозой распространения коронавируса, об этом 19 марта сообщает Reuters.

По мнению градоначальника, граждане должны воздерживаться от поездок, если только они не являются жизненно необходимыми.

Тем не менее, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор негативно относится к указанным ограничительным мерам, которые могут нанести ущерб экономике страны.

Напомним, в настоящее время число заразившихся коронавирусом в Мексике достигло 118 человек, за последние сутки данный показатель возрос на 25 человек.

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